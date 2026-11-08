Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла внешнее электроснабжение из-за повреждения высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Для обеспечения работы оборудования задействовали резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили в официальном канале станции в мессенджере «Макс».

«Воздушная линия 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС, отключена действием защиты вследствие повреждения», — говорится в сообщении.

На станции уточнили, что резервные источники питания включились в штатном режиме. Они обеспечивают электроэнергией оборудование, необходимое для безопасной эксплуатации энергоблоков.

Персонал принимает все необходимые меры для поддержания безопасности объекта. По информации ЗАЭС, радиационный фон остаётся в пределах нормы. Причины повреждения линии пока не уточняются.