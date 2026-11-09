В центре Луганска при атаке украинских беспилотников повреждены многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

По словам Пасечника, ВСУ атаковали жилой сектор в разгар рабочего дня. Рядом с местом удара находятся поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По данным главы ЛНР, никто не пострадал. При этом в других населённых пунктах республики за сутки погибли два мирных жителя. В Лисичанске беспилотник атаковал частный дом, под завалами которого обнаружили тело женщины. Ещё один удар пришёлся по легковому автомобилю на дороге в Алчевске. Водитель машины получил смертельные ранения.

Кроме того, повреждены жилые здания, транспорт и коммунальные объекты в Северодонецке, Кировске, Ровеньках, Алчевске, Лисичанске, а также Новоайдарском, Старобельском и Белокуракинском муниципальных округах. На местах работают экстренные службы и представители местных властей, сотрудники Следственного комитета фиксируют последствия атак.

По информации главы региона, за сутки расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над ЛНР около 40 воздушных целей.

Напомним, во время предыдущей атаки на Луганск 2 ноября повреждения получили здания операторов связи, музей и школа. В четырёхэтажном здании интернет-провайдера «Лугаком» после удара беспилотника начался пожар.