В белгородском приграничье украинский FPV-дрон атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде. От полученных ранений мирный житель погиб на месте происшествия, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Трагедия произошла в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Беспилотник нанёс удар по велосипедисту, спасти которого не удалось.

«В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Помимо этого, атакам подверглись ещё несколько муниципалитетов Белгородской области. В Шебекинском округе повреждены окна многоквартирного дома и социального учреждения, а в Ракитянском округе пострадала кабина грузовика. В Краснояружском округе удары беспилотников привели к повреждению частного дома, социального объекта, автомобиля и сельскохозяйственной техники. В Валуйском округе пострадали жилой дом и линия электропередачи.

Накануне стало известно о гибели двух жителей Белгородской области в результате предыдущих атак БПЛА. Один мужчина погиб при ударе по многоквартирному дому в Белгороде 7 ноября, личность погибшего установили после судебно-медицинской экспертизы. Второй пострадавший, житель села Нижняя Серебрянка, скончался в больнице от ранений, полученных ещё 31 октября.