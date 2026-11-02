Здания операторов связи, жилые дома и несколько культурных учреждений оказались повреждены после массированного налёта беспилотников на Луганск. Сильнее всего пострадала историческая часть города. О последствиях атаки сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

Одним из наиболее серьёзных разрушений стало повреждение инфраструктуры интернет-провайдера «Лугаком». По словам Пасечника, здание компании уничтожено, а размещённые внутри серверы больше не работают. Удар затронул и Луганскую телефонную компанию (ЛТК), здание которой также получило повреждения.

Не обошлось без разрушений и в старой части Луганска. Здесь пострадали городской музей, занимающий одно из старейших зданий, музыкальная школа, продуктовый магазин и расположенные поблизости жилые дома.

Ранее Life.ru сообщал об атаке на «Лугаком» 23 октября. По словам гендиректора компании Андрея Богучарскова, предприятие атаковали пять беспилотников. Два из них пробили крышу, ещё два ударили по территории, а последний упал без взрыва. После происшествия оператор временно ограничил предоставление домашнего интернета и телефонной связи.