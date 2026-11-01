СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с рабочими в ЛНР
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике. Следователям предстоит установить украинские подразделения и конкретных военнослужащих, причастных к нападению. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Расследование ведёт Главное следственное управление СК по статье 205 УК РФ. Следователи собирают и фиксируют доказательства, чтобы установить обстоятельства преступления и дать правовую оценку действиям его участников.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 31 октября в Беловодском округе украинский беспилотник атаковал автобус, развозивший работников маслозавода после смены. В результате погиб мужчина, две женщины получили ранения. В тот же период под удары дронов попали два легковых автомобиля на трассе Старобельск — Беловодск и возле села Раздольное. В них погибли ещё три человека.
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