Пять человек погибли, ещё четверо получили ранения в результате атак на территории Луганской Народной Республики за сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, рано утром в Славяносербском муниципальном округе атаковали автобус, следовавший по маршруту Лисичанск — Луганск. Предварительно, погиб один пассажир, ещё одна женщина пострадала.

В Беловодском муниципальном округе удар пришёлся по многоквартирному дому: погиб мужчина, женщина получила ранения. Разбор завалов продолжается. На автодороге в Новоайдарском округе в результате атаки на грузовик погибли двое мужчин. Ещё один водитель погиб после удара беспилотника по грузовому автомобилю в Луганске, в районе аграрного университета.

Также, по данным Пасечника, мужчина получил ранения в посёлке Нижнее городского округа Первомайск, а в Лисичанске пострадала пожилая женщина после атаки на жилой дом.

Удары по объектам энергетической инфраструктуры в двух муниципалитетах привели к перебоям с электричеством. Временные отключения введены практически во всех муниципалитетах, из-за чего также нарушено водоснабжение и теплоснабжение. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи ресурсов.

Всего, как пояснил глава ЛНР, за сутки под огнём оказались 11 муниципалитетов. Системы ПВО и мобильные огневые группы, по его словам, уничтожили над территорией республики более 100 воздушных целей.