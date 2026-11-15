Число беспилотников, уничтоженных силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве вечером 15 ноября, достигло 67. Российские военные отразили очередную атаку семи дронов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожено семь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков, добавил Собянин.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 15 ноября силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Тульской областью. По словам губернатора Дмитрия Миляева, предварительно обошлось без пострадавших, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. При этом угроза новых атак сохраняется.