За день системы ПВО уничтожили над Россией 230 украинских БПЛА
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За минувший день системы ПВО уничтожили над регионами России 230 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.