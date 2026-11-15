За минувший день системы ПВО уничтожили над регионами России 230 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.