Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву
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Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».
Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший над Чёрным морем. Пострадавших и повреждений нет.