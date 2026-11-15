Расчёты ПВО сбили беспилотники над Таганрогом в ночь на 15 ноября
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Российские средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Таганрогом Ростовской области. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написала она в мессенджере MAX.
Точное количество перехваченных беспилотников Камбулова не назвала. Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации также не приводилось.
Жителей призывают соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам беспилотников.
Ранее одна женщина погибла, ещё трое мужчин получили ранения в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине в ДНР. В посёлке Луганское городского округа Дебальцево беспилотник атаковал жилой дом. Погибла женщина 1961 года рождения. Ещё один пострадавший — мужчина 1966 года рождения — получил ранение при атаке на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки. Там же мужчина 1963 года рождения подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Ещё один мужчина, 1993 года рождения, пострадал в Селидово Красноармейского муниципального округа.