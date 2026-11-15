Ранее одна женщина погибла, ещё трое мужчин получили ранения в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине в ДНР. В посёлке Луганское городского округа Дебальцево беспилотник атаковал жилой дом. Погибла женщина 1961 года рождения. Ещё один пострадавший — мужчина 1966 года рождения — получил ранение при атаке на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки. Там же мужчина 1963 года рождения подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Ещё один мужчина, 1993 года рождения, пострадал в Селидово Красноармейского муниципального округа.