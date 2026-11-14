Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, удар пришёлся на Никитовский район. Информацию о пострадавшем глава Горловки опубликовал в своём телеграм-канале.

Сведения о характере полученных мужчиной травм и его состоянии на данный момент не приводятся. Другие подробности произошедшего также пока неизвестны.