Три сотрудника скорой помощи и мирный житель получили ранения при атаках украинских беспилотников на Каменско-Днепровский округ Запорожской области. По данным местной администрации, под удар попал медицинский автомобиль, пострадали водитель и два фельдшера.

Четвёртый раненый — мужчина 1988 года рождения. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили власти округа в своём канале в MAX.

Ранее при атаках беспилотников на ЛНР повреждения получила станция скорой помощи в Новой Астрахани. Пострадали здание и служебные машины, но медицинские работники остались невредимы. Также в Рубежном погиб мужчина, ещё трое водителей получили ранения при ударах по грузовому транспорту.