Трое сотрудников скорой и мирный житель ранены при атаках ВСУ в Запорожье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Три сотрудника скорой помощи и мирный житель получили ранения при атаках украинских беспилотников на Каменско-Днепровский округ Запорожской области. По данным местной администрации, под удар попал медицинский автомобиль, пострадали водитель и два фельдшера.
Четвёртый раненый — мужчина 1988 года рождения. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили власти округа в своём канале в MAX.
Ранее при атаках беспилотников на ЛНР повреждения получила станция скорой помощи в Новой Астрахани. Пострадали здание и служебные машины, но медицинские работники остались невредимы. Также в Рубежном погиб мужчина, ещё трое водителей получили ранения при ударах по грузовому транспорту.
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