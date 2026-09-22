Водитель скорой погиб при атаке ВСУ в Запорожье, ещё три человека ранены

Водитель автомобиля скорой помощи погиб, ещё три человека получили ранения в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, машину атаковали ВСУ. Инцидент произошёл в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа.

Ранее Life.ru писал, что в результате ударов по населённым пунктам региона погиб один человек и ещё двое получили ранения. Тогда Балицкий заявлял об атаках беспилотников сразу на несколько населённых пунктов и гражданских объектов. По его словам, власти региона фиксировали повреждения инфраструктуры и имущества жителей.