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Регион
Опубликовано 22 сентября, 12:13

Водитель скорой погиб при атаке ВСУ в Запорожье, ещё три человека ранены

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Водитель автомобиля скорой помощи погиб, ещё три человека получили ранения в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, машину атаковали ВСУ. Инцидент произошёл в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате атаки погиб водитель скорой, ещё три человека получили ранения», — сообщил Балицкий.

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Ранее Life.ru писал, что в результате ударов по населённым пунктам региона погиб один человек и ещё двое получили ранения. Тогда Балицкий заявлял об атаках беспилотников сразу на несколько населённых пунктов и гражданских объектов. По его словам, власти региона фиксировали повреждения инфраструктуры и имущества жителей.

Больше новостей об обстрелах, последствиях атак и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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