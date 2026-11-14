Два человека получили ранения при атаке четырёх украинских беспилотников на посёлок Климово в Брянской области. Повреждены пять частных домов и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

«Два человека получили ранения в результате атаки четырех украинских БПЛА на поселок Климово. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение», — написал глава региона.

По словам Ковальчука, в результате удара также пострадали пять частных жилых домов и автомобильная техника. Других подробностей о характере повреждений и состоянии раненых губернатор не привёл.