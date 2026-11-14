В Брянской области 76-летний мужчина погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Беспилотник ударил по пенсионеру, когда тот ехал на электровелосипеде. О трагедии сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, происшествие случилось в селе Чуровичи Климовского района, расположенном в приграничной зоне. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

«В с. Чуровичи Климовского района погиб 76-летний местный житель. Мужчина ехал на электровелосипеде, когда его атаковал украинский дрон-камикадзе. Огромное горе для близких», — написал Ковальчук в мессенджере MАХ.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.