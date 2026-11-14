Дрон ВСУ убил 76-летнего пенсионера на велосипеде под Брянском
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В Брянской области 76-летний мужчина погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Беспилотник ударил по пенсионеру, когда тот ехал на электровелосипеде. О трагедии сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, происшествие случилось в селе Чуровичи Климовского района, расположенном в приграничной зоне. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.
«В с. Чуровичи Климовского района погиб 76-летний местный житель. Мужчина ехал на электровелосипеде, когда его атаковал украинский дрон-камикадзе. Огромное горе для близких», — написал Ковальчук в мессенджере MАХ.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 52-летней женщины при атаке украинского беспилотника на жилой дом в Брянской области. Трагедия произошла 13 ноября в селе Крапивна того же Климовского района. Накануне ещё один мужчина погиб при ударе дрона по мопеду между населёнными пунктами Брахлов и Октябрь.