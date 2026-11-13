Дрон ударил по жилому дому в Брянской области: В приграничном селе погибла 52-летняя женщина
В Брянской области при ударе дрона по частному дому 13 ноября погибла женщина
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В брянском приграничье в результате атаки украинского беспилотника погибла 52-летняя женщина. Дрон ударил по частному жилому дому в селе Крапивна Климовского района.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук выразил соболезнования родственникам погибшей. Он заверил, что семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Климовский район находится у границы с Украиной и регулярно подвергается атакам беспилотников. Накануне в этом же районе при ударе дрона погиб 52-летний мужчина, который ехал на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и Октябрь.
Кроме того, в селе Лобановка беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал 74-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
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