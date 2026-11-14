Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были обнаружены и сбиты в период с 08:00 до 20:00 14 ноября.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями, а также над Московским регионом и территорией Республики Крым.

Всего за указанный период российские дежурные силы ПВО уничтожили 39 воздушных целей.