Четыре человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автодороге в Брянской области. По информации губернатора Егора Ковальчука, беспилотник ударил неподалёку от села Чубковичи Стародубского района, где проводились земляные работы.

В результате нападения также оказался повреждён экскаватор, задействованный на участке. Все пострадавшие являются мирными жителями, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Подробностей об их состоянии и характере полученных травм глава региона не привёл.