Дрон-камикадзе атаковал дорожных рабочих в Брянской области, четверо ранены
Обложка © Life.ru
Четыре человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автодороге в Брянской области. По информации губернатора Егора Ковальчука, беспилотник ударил неподалёку от села Чубковичи Стародубского района, где проводились земляные работы.
В результате нападения также оказался повреждён экскаватор, задействованный на участке. Все пострадавшие являются мирными жителями, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Подробностей об их состоянии и характере полученных травм глава региона не привёл.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели 76-летнего жителя Брянской области при атаке беспилотника 14 ноября. Мужчина ехал на электровелосипеде по селу Чуровичи Климовского района, когда по нему, по информации губернатора, ударил дрон-камикадзе. Полученные травмы оказались смертельными. Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать семье помощь.