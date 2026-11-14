Одна женщина погибла, ещё трое мужчин получили ранения в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине в ДНР. Повреждения также получили жилые дома, гражданские объекты и транспорт. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

В посёлке Луганское городского округа Дебальцево беспилотник атаковал жилой дом. Погибла женщина 1961 года рождения.

Ещё один пострадавший — мужчина 1966 года рождения — получил ранение при атаке на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки. Там же мужчина 1963 года рождения подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».

Ещё один мужчина, 1993 года рождения, пострадал в Селидово Красноармейского муниципального округа. Обстоятельства его ранения в сообщении ведомства не уточняются.

Кроме того, зафиксированы повреждения пяти жилых домов, двух объектов гражданской инфраструктуры, рейсового автобуса, трёх грузовых и одного легкового автомобиля. Разрушения обнаружили в городских округах Горловка и Дебальцево, а также в Волновахском муниципальном округе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Красноармейск остаётся под регулярными обстрелами и атаками беспилотников. По его словам, город получил серьёзные повреждения, однако часть жителей продолжает оставаться в своих домах. Власти продолжают помогать оставшимся жителям и тем, кто прибывает из близлежащих населённых пунктов и с Добропольского направления.