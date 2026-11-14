Красноармейск остаётся под регулярными обстрелами и атаками беспилотников. Город получил серьёзные повреждения, однако часть жителей продолжает оставаться в своих домах. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин после поездки в населённый пункт.

«Ситуация в плане безопасности остаётся напряжённой: противник применяет дроны и регулярно обстреливает кварталы. При этом, в городе продолжают проживать наши граждане. Они никуда не уехали, остались в своих домах. Наша задача — обеспечить им поддержку по всем направлениям», — пишет Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, власти продолжают помогать оставшимся жителям и тем, кто прибывает из близлежащих населённых пунктов и с Добропольского направления. Им оформляют российские паспорта, пособия и пенсии. При этом одни люди уезжают в более безопасные районы, другие предпочитают не покидать свои дома.