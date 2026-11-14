Часть жителей Красноармейска в ДНР намерена покинуть город после получения российских паспортов, другие планируют остаться. За последние две недели за помощью в оформлении документов обратились около 400 человек. Об этом главе республики Денису Пушилину доложили во время его рабочей поездки в город.

«Часть хотят здесь остаться, часть планируют выехать, как паспорт получат», — рассказали сотрудники, занимающиеся оформлением документов. Ежедневно специалисты принимают порядка 40 посетителей.

Пушилин также оценил обстановку в Красноармейске, где продолжают жить мирные жители. По словам главы ДНР, ситуация с безопасностью остаётся сложной, однако городские службы продолжают оказывать населению необходимую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал о начале выдачи российских паспортов эвакуированным жителям Красноармейска в конце ноября 2025 года. Тогда Денис Пушилин сообщил, что из города вывезли 300 мирных жителей, а миграционные подразделения продолжили оформление документов.