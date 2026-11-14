Повреждённый филиал Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) в Красноармейске планируют вернуть к жизни. Здание учебного заведения включат в восстановительные работы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере «Макс».

Руководитель региона записал видео на фоне университетского корпуса, состояние которого, судя по его словам, требует серьёзного ремонта. При этом он дал понять, что планы властей не ограничиваются одним вузом.

«Понятно, что от него осталось, но, конечно, все наши бывшие учебные заведения будут восстанавливаться», — сказал он.

Ранее Life.ru сообщал о восстановлении более половины школ, колледжей и детских садов в новых регионах России. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ремонт образовательных учреждений продолжается в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Одновременно учебные заведения переходят на российские образовательные стандарты, а полностью завершить этот процесс планируется в течение двух лет.