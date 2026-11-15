Российские военные отразили атаку украинского беспилотника на Севастополь. Дрон нейтрализовали над акваторией Чёрного моря в районе Северной стороны города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы региона, в отражении налёта участвовали подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военнослужащим удалось уничтожить одну воздушную цель. В результате атаки никто из жителей не пострадал. Повреждений зданий и объектов городской инфраструктуры также не зафиксировано.

Развожаев напомнил севастопольцам о необходимости соблюдать меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Жителям рекомендуют не приближаться к обломкам беспилотников и тем более не пытаться самостоятельно их перемещать. О подобных находках необходимо сразу сообщать экстренным службам по номеру 112.