Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника над морем у Севастополя
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Российские военные отразили атаку украинского беспилотника на Севастополь. Дрон нейтрализовали над акваторией Чёрного моря в районе Северной стороны города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам главы региона, в отражении налёта участвовали подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военнослужащим удалось уничтожить одну воздушную цель. В результате атаки никто из жителей не пострадал. Повреждений зданий и объектов городской инфраструктуры также не зафиксировано.
Развожаев напомнил севастопольцам о необходимости соблюдать меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Жителям рекомендуют не приближаться к обломкам беспилотников и тем более не пытаться самостоятельно их перемещать. О подобных находках необходимо сразу сообщать экстренным службам по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении восьми украинских беспилотников над Севастополем. Утром 10 ноября российские военные и мобильные огневые группы отразили очередную атаку на город. Как уточнял Развожаев, обошлось без пострадавших, повреждений городской инфраструктуры также не обнаружили.