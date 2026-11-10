В Севастополе силы ПВО отразили атаку восьми украинских БПЛА
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Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы нейтрализовали восемь БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 8 вражеских беспилотников», — написал глава региона.
По словам Развожаева, в результате налёта никто из местных жителей не пострадал. Повреждений городской инфраструктуры также не зафиксировано.
Губернатор также сообщил об отбое воздушной тревоги в Севастополе.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на школу в Петровском районе Донецка. В результате удара у здания оказались повреждены фасад и остекление. Мэр города Алексей Кулемзин также сообщал 9 ноября о гибели одного мужчины и ранении двух человек в Петровском и Киевском райнах Донецка.