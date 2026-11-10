По словам Развожаева, в результате налёта никто из местных жителей не пострадал. Повреждений городской инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на школу в Петровском районе Донецка. В результате удара у здания оказались повреждены фасад и остекление. Мэр города Алексей Кулемзин также сообщал 9 ноября о гибели одного мужчины и ранении двух человек в Петровском и Киевском райнах Донецка.