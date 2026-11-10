ВСУ атаковали Севастополь, работают силы ПВО и огневые группы
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В Севастополе российские военные отражают атаку украинских беспилотников. В городе работают расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, который призвал жителей соблюдать меры безопасности и не выходить на открытые участки.
«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился Развожаев к горожанам.
По словам губернатора, военные используют для уничтожения беспилотников разные виды вооружения, в том числе стрелковое оружие. ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать воздушную атаку.
Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники атаковали Донецк. В Петровском районе города пострадала школа. Дроны повредили фасад здания и выбили окна. О повреждениях учебного заведения рассказал мэр Алексей Кулемзин.