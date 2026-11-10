В Севастополе российские военные отражают атаку украинских беспилотников. В городе работают расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, который призвал жителей соблюдать меры безопасности и не выходить на открытые участки.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился Развожаев к горожанам.

По словам губернатора, военные используют для уничтожения беспилотников разные виды вооружения, в том числе стрелковое оружие. ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать воздушную атаку.