В Петровском районе Донецка школа получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«В результате атаки украинских БПЛА в Донецке повреждён фасад и остекление школы в Петровском районе», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр города Алексей Кулемзин рассказал о выбитых окнах образовательного учреждения после атаки ВСУ. Также поступила информация о гибели одного мужчины и ранении двух человек в Петровском и Киевском райнах Донецка.