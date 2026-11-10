Украинские БПЛА атаковали школу в Донецке
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Петровском районе Донецка школа получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«В результате атаки украинских БПЛА в Донецке повреждён фасад и остекление школы в Петровском районе», — говорится в сообщении ведомства.
Мэр города Алексей Кулемзин рассказал о выбитых окнах образовательного учреждения после атаки ВСУ. Также поступила информация о гибели одного мужчины и ранении двух человек в Петровском и Киевском райнах Донецка.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на центр Луганска в разгар рабочего дня 9 ноября. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, повреждения получили многоквартирные дома и гражданская инфраструктура. Рядом с местом удара находились школа, поликлиника, магазины и остановка общественного транспорта. В самом городе обошлось без пострадавших, однако в других населённых пунктах республики за сутки погибли два мирных жителя — женщина в Лисичанске и водитель автомобиля в Алчевске.