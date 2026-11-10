В Луганске и других муниципалитетах ЛНР произошли массовые отключения электроэнергии после удара беспилотника по энергетической инфраструктуре. Власти республики предупредили об угрозе повторных атак, которая может осложнить восстановление электроснабжения, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

По данным Минтопэнерго ЛНР, повреждения энергосистемы привели к масштабным перебоям с подачей электричества. Специалисты готовятся приступить к устранению последствий, однако сроки проведения работ будут зависеть от оперативной обстановки.

Главным препятствием остаётся риск новых ударов по энергообъектам. Ремонтные бригады смогут работать только с соблюдением всех необходимых мер безопасности, чтобы не подвергать сотрудников дополнительной опасности.

Профильное ведомство пообещало информировать жителей о ходе восстановления повреждённой инфраструктуры и изменениях ситуации.