Луганск и другие города ЛНР остались без света после удара БПЛА
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Луганске и других муниципалитетах ЛНР произошли массовые отключения электроэнергии после удара беспилотника по энергетической инфраструктуре. Власти республики предупредили об угрозе повторных атак, которая может осложнить восстановление электроснабжения, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
По данным Минтопэнерго ЛНР, повреждения энергосистемы привели к масштабным перебоям с подачей электричества. Специалисты готовятся приступить к устранению последствий, однако сроки проведения работ будут зависеть от оперативной обстановки.
Главным препятствием остаётся риск новых ударов по энергообъектам. Ремонтные бригады смогут работать только с соблюдением всех необходимых мер безопасности, чтобы не подвергать сотрудников дополнительной опасности.
Профильное ведомство пообещало информировать жителей о ходе восстановления повреждённой инфраструктуры и изменениях ситуации.
Ранее Life.ru сообщал, что более 300 тысяч абонентов в ЛНР остались без электричества после атаки беспилотников 7 ноября. Тогда перебои затронули южные и центральные районы республики. Никто из сотрудников энергетических предприятий не пострадал.