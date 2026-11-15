Российские средства противовоздушной обороны вечером 15 ноября уничтожили девять украинских беспилотников над Тульской областью. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры также не обнаружено. О ситуации сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава области уточнил, что на данный момент сведений о разрушениях не поступало. При этом угроза новых атак беспилотников сохраняется.

Миляев обратился к жителям с напоминанием о правилах безопасности. В частности, он предупредил об ответственности за фото- и видеосъёмку работы средств противовоздушной обороны. В случае возникновения чрезвычайной ситуации тулякам рекомендуют обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 19 дронов, направлявшихся к городу. По его данным, специалисты экстренных служб выехали к местам падения обломков.