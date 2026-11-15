Силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в MAX.

«Отражена атака ещё 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

По подсчётам на основе сообщений мэра, с 20:00 на подлёте к столице уничтожено 60 беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.