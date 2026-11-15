Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в MAX.

«Уничтожены 16 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.