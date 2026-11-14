Расчёты противовоздушной обороны с начала суток 14 ноября сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 13 ноября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1198 дронов самолётного типа над российскими регионами. Это один из самых высоких показателей за год. Беспилотники уничтожали над 16 областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря. Больше беспилотников за одну ночь, согласно приведённым агентством данным, сбивали только 29 октября. Тогда российские расчёты ПВО уничтожили 1214 воздушных целей.