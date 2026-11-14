Расчёты ПВО сбили три БПЛА ВСУ на подлёте к Москве 14 ноября
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Расчёты противовоздушной обороны с начала суток 14 ноября сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 13 ноября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1198 дронов самолётного типа над российскими регионами. Это один из самых высоких показателей за год. Беспилотники уничтожали над 16 областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря. Больше беспилотников за одну ночь, согласно приведённым агентством данным, сбивали только 29 октября. Тогда российские расчёты ПВО уничтожили 1214 воздушных целей.