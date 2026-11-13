Девять многоэтажек повреждены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону
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В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских беспилотников повреждения получили девять многоквартирных домов. В пострадавших районах города принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
«В результате ночной атаки БПЛА пострадали девять многоквартирных домов. Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесён ущерб после падения БПЛА», — написал градоначальник в соцсетях.
Повреждения зафиксированы в Октябрьском и Советском районах города. Власти организовали работу комиссий, которые обследуют здания, оценят причинённый ущерб и примут заявления жителей на получение материальной помощи.
Кроме того, последствия атаки привели к перебоям с отоплением. В Октябрьском районе без теплоснабжения остались 114 многоквартирных домов. Восстановительные работы проводят коммунальные службы.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 13 ноября средства ПВО уничтожили более 120 беспилотников над Ростовом-на-Дону и десятью районами региона. По его данным, в результате атаки пострадал один человек. Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Для жителей одного из повреждённых домов организовали пункт временного размещения.