В Ростове-на-Дону после ночной атаки украинских беспилотников повреждения получили девять многоквартирных домов. В пострадавших районах города принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

«В результате ночной атаки БПЛА пострадали девять многоквартирных домов. Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесён ущерб после падения БПЛА», — написал градоначальник в соцсетях.

Повреждения зафиксированы в Октябрьском и Советском районах города. Власти организовали работу комиссий, которые обследуют здания, оценят причинённый ущерб и примут заявления жителей на получение материальной помощи.

Кроме того, последствия атаки привели к перебоям с отоплением. В Октябрьском районе без теплоснабжения остались 114 многоквартирных домов. Восстановительные работы проводят коммунальные службы.