Более 120 украинских беспилотников уничтожили над Ростовом-на-Дону и десятью районами Ростовской области. В результате атаки в областном центре повреждены пять многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Всего минувшей ночью в Ростовской области уничтожено более 120 БПЛА в Ростове-на-Дону и 10 районах области: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском», — говорится в сообщении.

В Октябрьском районе Ростова жильцам повреждённой многоэтажки организовали пункт временного размещения. В городе также произошли два пожара: один из них возник в производственном помещении Советского района, оба возгорания ликвидировали. В Азовском районе повреждения получили пять частных домов.

По данным губернатора, беспилотная опасность в регионе сохраняется. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что обломки беспилотника повредили окна пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону. Жильцов эвакуировали. В нескольких районах Ростовской области из-за падения обломков БПЛА возникли пожары. Пострадали частные дома и производственные объекты. Производственное помещение в Советском районе города получило повреждения. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Экстренные службы работают на месте.