Обломки беспилотника повредили окна пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуировали. В результате падения обломков БПЛА в нескольких районах Ростовской области также возникли пожары, повреждены частные дома и производственные объекты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Октябрьском районе повреждены окна в 5-этажном доме. Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трёх легковых автомобилей», — сообщил глава региона.

В Советском районе города повреждения получило производственное помещение. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, пострадавших нет.

В Азовском районе, в хуторе Колузаево, обломки беспилотника повредили четыре частных дома. В зданиях пострадали крыши, двери и остекление, в одном из домов повреждена газовая труба. Возгораний не произошло, пострадавших нет.

Ещё один пожар возник в Аксайском районе: там загорелось складское помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в южной промзоне Волгограда после ночной атаки беспилотников произошли возгорания. После падения обломков загорелось предприятие, огонь также возник на прилегающей территории. По словам местного губернатора, подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают массированную атаку БПЛА на объекты региона. На местах работают оперативные службы.