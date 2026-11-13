Расчёты ПВО сбили ещё 13 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве в ночь на 13 ноября
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На подлёте к Москве сбили ещё 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. С начала суток расчёты противовоздушной обороны перехватили 47 дронов.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Ранее в южной промзоне Волгограда после ночной атаки беспилотников произошли возгорания. После падения обломков загорелось предприятие, огонь также возник на прилегающей территории. По словам местного губернатора, подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают массированную атаку БПЛА на объекты региона. На местах работают оперативные службы.