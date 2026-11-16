Жители Рыльска Курской области могут столкнуться с новой опасностью этой ночью: беспилотники способны продолжить сбрасывать взрывные устройства на улицы города. Местные власти предупредили, что под угрозой могут оказаться не только уже известные участки, но и другие дороги и перекрёстки. Об этом сообщил глава Рыльского района Владимир Ковальчук.

По словам руководителя муниципалитета, активность украинских беспилотников может сохраняться до утра. Поэтому жителям рекомендовали учитывать риск появления новых взрывоопасных предметов даже за пределами ранее обозначенной территории.

«Активность вражеских БПЛА может продолжаться в течение всей ночи, поэтому сбросы мин возможны и на других улицах и перекрёстках города», — написал Ковальчук в мессенджере «Макс».

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства в одном из кварталов центра Рыльска. По данным губернатора Александра Хинштейна, два человека пострадали при подрыве, а опасные участки улиц оцепили. Глава района Владимир Ковальчук уточнил, что обнаруженные мины могут быть не последними: угроза новых сбросов сохраняется.