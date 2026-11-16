С полуночи 16 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Атака ещё шести БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», — написал градоначальник, ранее сообщив сначала о 15, а затем об 11 ликвидированных БПЛА.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за угрозы атаки беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, движение ограничили от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты.