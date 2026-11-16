Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Северском районе Кубани
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Массированная атака беспилотников на Краснодарский край продолжалась около пяти часов. В Северском районе есть пострадавшие, среди которых ребёнок, повреждены жилые дома, а на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. О последствиях налёта рассказал глава муниципалитета Алексей Чеверев.
По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась шести жителям. Всех пострадавших доставили в больницу. Данные об их состоянии и характере полученных травм пока не приводятся.
Последствия атаки зафиксировали сразу в нескольких населённых пунктах. В станице Северской повреждения получили жилые дома, а в посёлке Ильском произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
Как уточнил Чеверев, отражение атаки продолжалось пять часов. На местах происшествий работают соответствующие службы, специалисты устанавливают масштаб повреждений и ликвидируют последствия случившегося.
Ранее Life.ru рассказывал, что сирены, предупреждающие об атаке БПЛА, работали в Краснодаре. Граждан просили не покидать квартиры и переждать опасное время в безопасных местах.
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