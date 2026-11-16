В Северском районе Краснодарского края три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате падения обломков беспилотника. Фрагменты дрона рухнули на территорию частного домовладения в станице Северской, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Всех троих пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в посёлке Ильском того же района произошло возгорание на территории одного из предприятий.

На местах обоих происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru сообщал о включении сирен воздушной тревоги в Краснодаре на фоне отражения атаки беспилотников. Городские власти призывали жителей укрыться в безопасных местах, держаться подальше от окон и не выходить на улицу до официального отбоя.