Около 600 беспилотников направлялись в сторону Московского региона с вечера 15 ноября до утра 16 ноября. Большую часть воздушных целей силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили на дальних рубежах, информирует мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО МО на дальних рубежах. 191 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

Ранее Life.ru сообщал, что с начала суток 16 ноября силы ПВО уничтожили десятки беспилотников, направлявшихся к Москве. А в Ярославле дважды за ночь пришлось перекрывать выезд в сторону столицы из-за угрозы беспилотников. Движение ограничивали на участке от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги. Водителей просили отказаться от поездок в этом направлении или выбирать другие маршруты, пока силовые структуры обеспечивали безопасность региона.