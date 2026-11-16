В Ярославле вновь ограничили движение автомобилей в сторону Москвы на фоне беспилотной опасности. За ночь выезд из города пришлось перекрывать уже во второй раз, пока военные и силовые ведомства обеспечивали безопасность региона. О введении ограничений сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Под запрет попало движение на участке от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителей попросили временно отказаться от поездок в московском направлении и поблизости от перекрытого участка либо заранее выбирать альтернативные маршруты.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — сообщил Евраев.

Губернатор подчеркнул, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по защите региона. На момент объявления ограничений в Ярославской области действовал режим беспилотной опасности, жителей призвали дождаться официального отбоя.