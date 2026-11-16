В Ярославской области силы радиоэлектронной борьбы нейтрализовали пять украинских беспилотников. После временного ограничения движения власти вновь открыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По словам главы области, специалисты РЭБ обезвредили воздушные цели, однако работа военных и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

В Ярославле сняли перекрытие на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автомобилисты снова могут пользоваться выездом из города в московском направлении, который ранее закрывали из соображений безопасности.

Отдельно губернатор обратился к жителям с предупреждением об опасности обломков беспилотников. При обнаружении подозрительных фрагментов нельзя приближаться к ним или пользоваться мобильным телефоном поблизости. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

При этом режим беспилотной опасности в регионе на момент сообщения сохранялся. Евраев призвал жителей дождаться официального отбоя сигнала.

Ранее Life.ru рассказывал об отражении очередной атаки беспилотников на Москву. Она началась вечером 15 ноября и продолжилась после полуночи 16-го числа. К этому моменту было сбито 129 БПЛА.