Ярославская область минувшей ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали сразу 20 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, уточнив, что обошлось без погибших и пострадавших.

По словам главы области, все беспилотники удалось обезвредить силами РЭБ. Информации о жертвах в результате ночного налёта не поступало.

После отражения атаки губернатор обратился к жителям с предупреждением. Он призвал не приближаться к обломкам дронов, которые могут находиться на территории региона, и ни в коем случае не пользоваться мобильными телефонами рядом с ними.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — подчеркнул Евраев.

Глава региона поблагодарил подразделения Министерства обороны, сотрудников областного министерства региональной безопасности и представителей силовых ведомств за работу по отражению атаки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ярославле дважды за ночь пришлось перекрывать выезд в сторону Москвы из-за угрозы беспилотников. Движение ограничивали на участке от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги. Автомобилистов просили отказаться от поездок в этом направлении или выбирать другие маршруты, пока силовые структуры обеспечивали безопасность региона.