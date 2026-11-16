В Ярославской области за ночь нейтрализовали 20 украинских беспилотников
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Ярославская область минувшей ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали сразу 20 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, уточнив, что обошлось без погибших и пострадавших.
По словам главы области, все беспилотники удалось обезвредить силами РЭБ. Информации о жертвах в результате ночного налёта не поступало.
После отражения атаки губернатор обратился к жителям с предупреждением. Он призвал не приближаться к обломкам дронов, которые могут находиться на территории региона, и ни в коем случае не пользоваться мобильными телефонами рядом с ними.
«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — подчеркнул Евраев.
Глава региона поблагодарил подразделения Министерства обороны, сотрудников областного министерства региональной безопасности и представителей силовых ведомств за работу по отражению атаки.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ярославле дважды за ночь пришлось перекрывать выезд в сторону Москвы из-за угрозы беспилотников. Движение ограничивали на участке от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги. Автомобилистов просили отказаться от поездок в этом направлении или выбирать другие маршруты, пока силовые структуры обеспечивали безопасность региона.
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