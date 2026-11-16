В Брянской области погиб 59-летний мужчина после атаки на его автомобиль возле посёлка Красная Гора. По словам губернатора региона Егора Ковальчука, украинские военные сбросили на машину взрывное устройство.

«Противник нанес подлый удар по мирным жителям», — написал глава региона.

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего. Подробностей о происшествии и обстоятельствах атаки он не привёл.

Также губернатор сообщил, что за прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 419 беспилотников самолётного типа. По его данным, в отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.