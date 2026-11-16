Украинские военные запустили по Крымскому мосту свыше сотни беспилотников, один из дронов задел арку конструкции. Об этом сообщает военкор Юрий Котёнок в своём телеграм-канале.

«Один из них повредил арку моста, которую «повело». Судя по первым изображениям моста издалека, визуальных деформаций на мосту не просматривается», — написал журналист.

Он заверил, что повреждения не были критичными. Военкор также обратил внимание, что подобные атаки ВСУ свидетельствуют об одном — никакого мира Киев не хочет и никогда не пойдёт на компромисс. Котенок напомнил, что мот — это очень занковый объект, и украинские власти всё прекрасноп онимают, продолжая атаковать его столь демонстративно и масштабно.

Оценки числа дронов приводит военкор, тогда как в официальных сообщениях подробно описывались ограничения движения. Официальные сообщения об ограничении проезда 16 ноября и работе оперштаба приводит Life.ru.