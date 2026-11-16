На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудуют два пункта обогрева для автомобилистов, ожидающих проезда. Водители смогут согреться, выпить горячего чая и воспользоваться биотуалетами.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём канале в MAX написал, что первый пункт разместят в районе Тамани, второй — возле досмотрового комплекса. Таким образом, необходимые условия для ожидающих проезда автомобилистов организуют в двух точках на подъезде к переправе.

По словам главы региона, в пунктах можно будет укрыться от холода и выпить горячего чая. Кроме того, для водителей установят биотуалеты.

Ограничения движения по Крымскому мосту, согласно предварительной оценке, сохранятся ориентировочно до середины дня. Автомобилистов просят сохранять спокойствие, учитывать обстановку при планировании маршрута и следить за официальными сообщениями.

Пункты помощи решили организовать на фоне перекрытия переправы. Подробнее о том, как вводились ограничения на Крымском мосту после атаки 16 ноября, Life.ru рассказал ранее.

Место вставки: После объяснения причины создания пунктов обогрева.