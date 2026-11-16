По его версии, за атакой могут стоять западные спонсоры, которые хотят участвовать в переговорах, но на деле пытаются их сорвать. Джабаров предположил, что для удара могла быть использована дальняя ракета. Если это так, то оружие Украине передали именно для атаки на мост.