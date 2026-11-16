В Совфеде заявили, что удар по Крымскому мосту — попытка сорвать переговоры
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Удар по Крымскому мосту 16 ноября — однозначная попытка Киева сорвать развивающийся переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. Такую оценку «Газете.ru» дал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Однозначно можно это назвать попыткой срыва переговоров», — приводит издание слова сенатора.
По его версии, за атакой могут стоять западные спонсоры, которые хотят участвовать в переговорах, но на деле пытаются их сорвать. Джабаров предположил, что для удара могла быть использована дальняя ракета. Если это так, то оружие Украине передали именно для атаки на мост.
«Сейчас будем разбираться, но это ничего не изменит. Мост восстановим и всё равно додавим этот нацистский режим», — заявил сенатор.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке на мост и предупредил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня 16 ноября. Для ликвидации последствий в Керчи развернули оперативный штаб. По данным Минтранса Крыма, пострадавших нет.
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