Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 16 ноября. Транспорт пропускают в реверсивном режиме, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сообщение об открытии проезда появилось в 19:04 по московскому времени. Ранее мост был закрыт для автомобилей с 02:22 из-за повреждений, полученных во время украинской атаки.

Хуснуллин прибыл на место и лично осмотрел состояние сооружения, оценил повреждения и провёл заседание комиссии, на котором обсудили дальнейшее восстановление моста.

По словам зампреда правительства, необходимые ресурсы уже собраны, к работам привлечены проектировщики и строители. Параллельно с руководством регионов решаются логистические вопросы, связанные с перевозкой пассажиров и грузов.

«Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены», — подчеркнул Хуснуллин.

Вечернему запуску реверсивного движения предшествовало многочасовое закрытие переправы. Хронология перекрытия Крымского моста 16 ноября и первые решения оперштаба описаны в публикации Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал об ударе ВСУ по Крымскому мосту и введении ограничений движения. Для ликвидации последствий атаки в Керчи развернули оперативный штаб, а все необходимые службы приступили к работе.