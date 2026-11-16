Песков назвал повреждения Крымского моста после атаки ВСУ незначительными
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Повреждения Крымского моста после атаки украинских беспилотников оказались незначительными. Сейчас специалисты оценивают состояние сооружения, при этом транспортное сообщение по переправе сохраняется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Там происходит оценка незначительных повреждений», — уточнил представитель Кремля.
По словам Пескова, более подробную информацию о состоянии моста и дальнейшей организации движения предоставит Министерство транспорта РФ. Пока специалисты продолжают обследование инфраструктуры после удара.
В Минтрансе ранее сообщили, что движение автомобилей по переправе временно приостановлено. На месте ведутся восстановительные работы, также рассматривается возможность запуска транспорта в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.
По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Сроки полного восстановления автомобильного движения пока не объявлены.
До официальной оценки повреждений проезд по автомобильной части переправы приостановили. О том, как перекрывали Крымский мост 16 ноября и какие меры приняли в Керчи, сообщал Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, что после удара ВСУ по Крымскому мосту 16 ноября в Керчи развернули оперативный штаб, а движение автомобилей перекрыли ещё в 02:22 по московскому времени. Ограничения привели к задержке четырёх пассажирских поездов «Таврия», следовавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Время опоздания достигало четырёх с половиной часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал жителям временно скорректировать планы поездок за пределы полуострова. При этом накануне на Крымском мосту уже фиксировали скопление 520 автомобилей после почти пятичасового перекрытия движения. Тогда образовавшиеся очереди удалось полностью ликвидировать.
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