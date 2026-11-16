Повреждения Крымского моста после атаки украинских беспилотников оказались незначительными. Сейчас специалисты оценивают состояние сооружения, при этом транспортное сообщение по переправе сохраняется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Там происходит оценка незначительных повреждений», — уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, более подробную информацию о состоянии моста и дальнейшей организации движения предоставит Министерство транспорта РФ. Пока специалисты продолжают обследование инфраструктуры после удара.

В Минтрансе ранее сообщили, что движение автомобилей по переправе временно приостановлено. На месте ведутся восстановительные работы, также рассматривается возможность запуска транспорта в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Сроки полного восстановления автомобильного движения пока не объявлены.

До официальной оценки повреждений проезд по автомобильной части переправы приостановили. О том, как перекрывали Крымский мост 16 ноября и какие меры приняли в Керчи, сообщал Life.ru.