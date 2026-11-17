Переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будут полезны вне зависимости от международной обстановки. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита. Он обратил внимание на особое положение трёх стран в мировой политике.

Министр подчеркнул, что Россия, США и Китай обладают ядерным оружием, а две из этих держав входят в число крупнейших экономик мира. Кроме того, интересы Москвы, Вашингтона и Пекина распространяются на множество регионов, что делает прямой диалог их руководителей особенно значимым.

«Я думаю, такая встреча при всех обстоятельствах полезна, потому что это три ядерных державы, две из них ещё и крупнейшие экономики мира, ну и страны с разветвлёнными интересами в разных регионах земного шара», — сказал Лавров.

Трёхсторонние переговоры запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где состоится саммит АТЭС. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы глобальной безопасности и стратегической стабильности.